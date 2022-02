« Donner une seconde vie à son matos outdoor. » Lancée le 9 novembre par Julien Bronnert, Jérémy Rochette et Vincent André, trois passionnés de sports de montagne, l’application Everide s’appuie sur un fonctionnement limpide : vendre ou acheter, en trois clics et à prix réduits, des équipements de sport de particulier à particulier avec les mêmes garanties (paiement sécurisé, livraison intégrée, échanges et retours) qu’un site e-commerce classique. Pratique et gratuit à la fois à l’inscription et à la mise en vente, ce concept inédit dans l’outdoor tombe à pic en cette période de vacances de février guère économiques à la neige.

En trois mois, l’appli a été téléchargée par 50.000 utilisateurs, 3.000 produits ont été vendus (30.000 points de dépose au total), et 15.000 annonces de matériel de ski et snowboard, alpinisme et escalade, randonnée et bivouac, mais aussi running et trail ont été mises en ligne. Lles deux tiers d’entre elles concernent les sports d’hiver, avec une catégorisation très précise proposée, y compris via six états d’usure différents.

L'utilisateur n'a qu'à prendre en photo le produit qu'il souhaite vendre puis se rendre sur la récente appli Everide. - Justin Galant

Everide ou « le Vinted de l’outdoor »

« On fonctionne avec le même business model que Vinted, mais en très spécialisé. Les prix sont réduits de 40 à 70 % par rapport aux produits neufs », indique Julien Bronnert, directeur général de cette jeune entreprise basée à Annecy, qui a levé 1,2 million d’euros l’été dernier auprès d’investisseurs engagés. Après une saison hivernale sans remontées mécaniques en France en raison du Covid-19, le concept d’Everide a déjà convaincu pas mal d’amateurs. « On a vu l’évolution des mentalités des pratiquants par rapport à la dimension écologique, poursuit Julien Bronnert. Il y a une prise de conscience générale et avec ce fonctionnement en seconde main, on permet aux utilisateurs d’améliorer leur bilan carbone et de limiter leurs dépenses. »

Ce projet entrepreneurial a également séduit de nombreux athlètes de haut niveau comme les grimpeuses Liv Sansoz et Nina Caprez, l’alpiniste Paul Bonhomme, l’ultra-traileur Xavier Thévenard, le skieur Fabien Maierhofer, et le snowboardeur freeride Xavier De Le Rue, partie prenante d’Everide. « Si nous voulons continuer à rider, grimper, courir ou dormir sous les étoiles, il faut protéger notre terrain de jeu, et donc radicalement modifier nos habitudes », souligne ce dernier.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Outdoor et marché de la seconde main, les gagnants du Covid-19

Everide, qui a construit son modèle économique en touchant une part de 5 % par transaction, payée par l’acheteur, s’est engouffré dans les deux tendances fortes révélées par le Covid-19 depuis deux ans : celle de l’outdoor, avec un développement significatif de la pratique des sports de pleine nature comme le ski de rando, mais aussi le marché de la seconde main, estimé à 7,4 milliards d’euros en France en 2020.

La jeune application, qui compte représenter une alternative responsable de choix, rappelle que l’impact carbone moyen d’un produit déjà utilisé est 5 à 6 fois moindre que celui d’un produit acheté neuf. Même région (entre Clermont et Annecy), même créneau environnemental et économique et même timing de lancement ou presque (décembre 2021), la marque de textile outdoor Picture note également « un engouement intéressant » pour son concept tout aussi inédit.

« Quand on a besoin d’une perceuse, on va en emprunter une à son voisin »

« Pour ceux qui pratiquent peu le ski et le snowboard, l’achat d’un pantalon et d’une veste est-il indispensable ?, lance Florian Palluel, en charge de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) chez Picture. Quand on a besoin d’une perceuse pour faire trois trous dans l’année, on va bien en emprunter une à son voisin. » Une comparaison parlante, qui a inspiré la création d’une plateforme de location, avec l’idée de « permettre la réduction de volumes de production à la base ».

Les économies sont ici aussi criantes si on n’est pas un pratiquant régulier : il faut compter 110 euros en moyenne pour une semaine de location de l’ensemble de ski/snow (veste et pantalon), contre 450 euros pour un achat neuf de produits Picture équivalents. Comme pour Everide, la logistique se veut la plus simple possible : livraison en point relais, étiquette et emballage de retour fournis.

La pratique des sports de pleine nature a explosé depuis l'apparition du Covid-19 en France. - D.Malacrida

« Cette pratique doit encore se démocratiser »

400 produits sont disponibles pour le moment, dont des gants en plus des vestes et pantalons. Picture prévoit aussi de lancer sa gamme estivale pour les treks et randos, et d’étendre son initiative à toute l’Europe. Comme le bilan « modeste » de cette initiative de Picture en atteste, avec 100 commandes effectuées en deux mois, « cette pratique doit encore se démocratiser ».

« Le neuf ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais nous tablons sur une évolution de la part de marché de l’occasion de 5 % aujourd’hui à 20 % d’ici 10 ans pour notre filière. Nous sommes là pour accompagner les pratiquants, les magasins et les marques dans cette évolution nécessaire pour regrouper l’offre, faciliter les échanges de la communauté et pour protéger notre terrain de jeu en allongeant le cycle de vie, en réduisant la pollution et l’impact carbone des produits », conclut Julien Bronnert.