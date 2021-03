SKI ALPIN La skieuse autrichienne a violemment percuté une porte sur le haut du parcours avant de finir sa course dans les filets de sécurité

L'Autrichienne Rosina Schneeberger a lourdement chuté dimanche lors du Super G de Val di Fassa (Italie). — JOE KLAMAR / AFP

L’Autrichienne Rosina Schneeberger, victime d’une lourde chute dimanche durant le super-G de Val di Fassa (Italie), a été opérée d’une double fracture ouverte du tibia-péroné de la jambe droite, a annoncé lundi la Fédération autrichienne de ski alpin (OSV). « Elle a été opérée dimanche en début de soirée à Innsbruck et l’intervention s’est bien passée », a indiqué l’OSV.

Schneeberger avait violemment percuté une porte sur le haut du parcours avant de finir sa course également dans les filets de sécurité, poussant des cris de douleur, en attendant d’être transportée dans un hôpital local. Plus tôt dans cette course comptant pour la Coupe du monde dames, la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie avait elle aussi lourdement chuté.

Lie est tombée à mi-parcours avant de foncer dans les filets de sécurité, nécessitant une interruption de plus de 20 minutes pour être évacuée par hélicoptère. Elle souffre aussi d’une fracture d’une jambe. Agée de 27 ans, Schneeberger a été absente du circuit de la Coupe du monde pendant trois années en raison d’une grave blessure à un genou. Satanée loi des séries…