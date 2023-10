Les dirigeants du Stade Rochelais se préparaient tranquillement à supporter Uini Atonio, Grégory Alldritt, Jonathan Danty, Pierre Bourgarit, Reda Wardi, Paul Boudehent et tout le XV de France lors du sommet contre l’Afrique du Sud dimanche, quand ils ont appris une sacrée mauvaise nouvelle ce jeudi. Grand espoir du club, Oscar Jégou (20 ans), a en effet reçu la semaine passée un courrier de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) l’informant d’un contrôle positif à une substance interdite, la benzoylecgonine, métabolite de la cocaïne.

Ce contrôle positif du jeune troisième ligne rochelais aurait été effectué le 20 août, après une défaite en Top 14 à Montpellier (16-15). Selon L’Equipe, l’intéressé aurait consommé de la cocaïne lors d’une pendaison de crémaillère, deux jours avant ce premier match de la saison. La cocaïne, qui fait partie des « stimulants non spécifiés » pour l’AFLD, est interdite en compétition. Convoqué mardi prochain à Paris dans les locaux de l’Agence, Oscar Jégou tentera de prouver qu’il n’a consommé cette substance que pour faire la fête, et non pas afin d’améliorer ses performances sur les pelouses du Top 14.

Oscar Jégou pourrait être banni pendant quatre ans

Une sanction de trois mois de suspension pourrait alors être décidée par l’AFLD, avec une possible réduction de la peine à un mois s’il suit un programme de traitement. Le joueur champion du monde cet été avec les moins de 20 ans est « mis à pied à titre conservatoire » par son club, qui s’est fendu ce jeudi d’un communiqué.

« Oscar Jégou regrette d’avoir consommé une substance interdite dans un cadre festif et privé, en dehors du groupe rochelais, précise le double champion d’Europe en titre. Cette information est un véritable choc pour notre club qui place l’éducation et la formation de ses jeunes au cœur de ses priorités. Mais elle illustre aussi la montée en puissance de ce fléau social. » Oscar Jégou, qui est encore sous contrat espoir, risque comme peine maximale d’être banni pendant quatre ans.