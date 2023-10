A Reuil-Malmaison,

L’important dans la vie, c’est l’autodérision. Les suiveurs du XV de France n’en manquent pas, heureusement, premiers à rigoler de « la chasse à Toto » qui se joue à chaque entraînement des Bleus. Ça n’a pas manqué encore mardi, lors des 15 premières minutes de la séance que l’on a eu le droit d’observer sur le terrain d’honneur du stade du Parc, à Rueil-Malmaison. Autorisé par son chirurgien à reprendre l’entraînement collectif lundi, Antoine Dupont était évidemment le seul objet d’attention des médias présents.

Test important ce mercredi

« Il est sous la tente ! » « il prend une chasuble bleue [celui des titulaires] », « il sourit c’est bon », voilà pour les observations du jour, qui confirment la tendance positive à le voir de retour pour le quart de finale dimanche prochain. Après une séance assez légère lundi après-midi, lors de laquelle il a répété les lancements de jeu avec ses coéquipiers, le demi de mêlée est entré un peu plus dans le vif du sujet avec un entraînement à intensité modérée. Ça a commencé un peu plus fort que prévu, d’ailleurs, avec un tampon involontaire de Matthieu Jalibert lors de l’échauffement, mais sans bobo à déplorer. On l’a vu ensuite dans un exercice avec opposition, mais seulement sur phase offensive, et donc avec des contacts réduits.

Si les signaux sont plutôt positifs, les deux premières séances de la semaine ne sont toutefois pas suffisantes pour affirmer que le capitaine des Bleus sera bien apte. « Ce qui nous intéressait pour l’instant était de le reconnecter à l’équipe, que ses partenaires se réhabituent à lui, avec sa façon de jouer qui est différente de celle de Maxime [Lucu], a expliqué dans la soirée l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit. La haute intensité sera mise demain [mercredi]. »

Toto Dupont, jamais loin de son grand copain Cyril Baille. - AFP

Il s’agira d’un test important pour Dupont, car le staff devra savoir à l’issue de cette séance s’il peut compter sur lui ou pas. Il n’y aura pas d’entraînement jeudi, avant l’annonce de la composition le lendemain. D’ici là, un débrief sera effectué sur son ressenti personnel et la perspective de disputer un match aussi féroce qu’un quart de finale de Coupe du monde contre l’Afrique du Sud. Ce sera la clé de sa participation, si l’on décrypte les propos de Labit. « Sur les contacts, le chirurgien a donné son feu vert, donc il considère que tout est en place. On n’a pas besoin de le faire boxer pour savoir s’il peut jouer dimanche. » Sous-entendu, l’aspect physique n’est pas perçu comme un problème. Ce sera simplement le joueur et son éventuelle appréhension d’y retourner.

Un élément pourrait aider dans la prise de décision. Depuis le début de semaine, Dupont teste un casque de protection. Le but est de voir s’il se sent à l’aise avec, si ça ne gêne pas sa vision du jeu et sa capacité à se faire entendre de ses partenaires avec tout le bruit que l’on peut imaginer descendre des tribunes. Laurent Labit n’a pas voulu s’étendre sur le sujet. « Pour l‘instant, ce sont des essais, a-t-il évacué. On verra en fin de semaine. »

Si la France retient son souffle, le feuilleton Dupont n’a pas l’air de passionner l’Afrique du Sud. Il a fallu qu’un journaliste français s’y colle pour que le sujet soit évoqué en conférence de presse mardi. De quoi tirer tout de même une bonne phrase de Ressie Erasmus. « Il va revenir plus en forme puisque son problème l’a peut-être obligé à manger moins », a plaisanté le directeur du rugby des champions du monde en titre. Avec une désinvolture qu’on n’est surtout pas obligé de prendre au mot. Les Sud-Africains savent bien que ce ne sera pas le même match avec ou sans lui en face.