08h10 : Le point sur Antoine Dupont, après un retour à l’entraînement lundi

L’optimisme est donc de la partie du côté de Rueil-Malmaison depuis lundi, en raison principalement du feu vert donné par le chirurgien d’Antoine Dupont. Dans la foulée, on a eu droit à un point avec le manager santé des Bleus Bruno Boussagol. « Les contacts vont se faire assez rapidement, on a trois jours pour le tester et voir sa réaction, a-t-il indiqué. Après chaque entraînement, il sera évalué par Philippe Turblin », à savoir le médecin du XV de France. Comme nous l’apprend L’Equipe, le demi de mêlée toulousain était en tout cas bien présent à l’entraînement de lundi, en fin d’après-midi, avec la chasuble de titulaire. Pendant une heure, sans masque ni casque, il a pris part à la séance (a priori pas bien méchante niveau contacts), qu’il a terminée par quelques coups de pied. On nous annonce deux gros entraînements, ce mardi et mercredi, qui vont nous permettre d’en savoir beaucoup plus sur l’éventuelle « appréhension » du joueur.