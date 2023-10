Coupe du monde de rugby EN DIRECT : La sélection fidjienne encore frappée par un deuil… Dupont « à 100 % »… Suivez l’actu de ce jeudi avec nous…

08h00 : Hello les Ovalix !

Tic tac tic tac, ça se rapproche, ce France-Springboks, non ? Et oui, J-3 avant ce monstrueux choc qui va à n’en pas douter marquer l’histoire du XV de France et même de la Coupe du monde de rugby. On va vous faire vivre ce jeudi absolument tout ce qu’il se passe sur la planète rugby. Sans oublier qu’on sera donc gâtés dès samedi par le tout aussi dingue Irlande - Nouvelle-Zélande, également au Stade de France.