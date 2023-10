Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Antoine Dupont a bien testé un casque mardi à l’entraînement… Suivez l’actualité de mercredi avec nous…

08h05 : Hello les Ovalix !

Salut tout le monde, nous voilà repartis ensemble pour une nouvelle journée de cette passionnante Coupe du monde de rugby. On va vous accompagner toute la journée pour partager avec vous ce mercredi toutes les infos qui tombent autour d’Antoine Dupont, de France - Afrique du Sud plus globalement, de l’autre monstrueux choc des quarts Irlande - Nouvelle-Zélande, tout ça tout ça. Allez, restez par là, on va bien se marrer, vous allez voir.