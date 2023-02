On s’y attendait, et Fabien Galthié l’a confirmé, ce jeudi depuis Rome, quelques heures avant de s’envoler pour Dublin : « Il n’y a pas de surprise dans ce quinze de départ ni dans ce groupe de finisseurs. » Les titulaires qui ont poussivement démarré le Tournoi des VI Nations dimanche en Italie (24-29) ont été reconduits en bloc pour l’immense défi qui attend samedi le lauréat du Grand Chelem 2022, n°2 au classement de World Rugby, face à l’Irlande, le n°1. Même Charles Ollivon donc, qui avait cumulé quatre des 18 pénalités concédées face à la Nazionale, carton jaune et essai de pénalité concédé en prime…





Comme attendu, le 3e ligne François Cros et le demi de mêlée Baptiste Couilloud intègrent le groupe des « finisseurs », au détriment de Thomas Lavault et de Nolan Le Garrec, seuls remplaçants restés sur le banc le week-end dernier. « Cela nous semble notre meilleure équipe de France aujourd’hui pour le 32e match de notre aventure », a lâché le sélectionneur, en référence à la fameuse flèche du temps décochée au lendemain de la Coupe du monde 2019, et censée atterrir dans le centre de la cible en le 28 octobre, lors de la finale du Mondial à domicile.

« Cohérence » et « expérience »

Galthié a invoqué la « cohérence », par rapport au « peu de temps » dont il dispose pour œuvrer. « Cela fait trois semaines que l’on travaille avec ce quinze de départ [depuis le stage à Capbreton]. Il y a l’expérience, la recherche d’homogénéité, et nous avons peu de temps. Nous avons confiance que nous avons dans ces joueurs, ce groupe qui avance. »









Les retours de Cros, longtemps blessé, et de Couilloud, également victime de pépins physiques, répondent également à cette notion d’« expérience collective » et de « vécu commun ».

L’indispensable Sexton prêt à jouer côté irlandais

Des notions qui parlent forcément aux Irlandais et à leur inoxydable maître à jouer Jonny Sexton (37 ans). L’indispensable vétéran s’est déclaré « prêt à jouer 80 minutes » lors de l’immense choc dans un Aviva Stadium en ébullition. L’ouvreur du Leinster, absent lors des deux derniers duels – perdus – contre la France, a visiblement passé avec succès le énième protocole commotion de sa carrière, lundi.

Pas de quoi effrayer les Bleus, campés sur leur série unique de 14 victoires d’affilée, comme l’a affirmé Galthié, dans son style bien à lui : « Qui va nous empêcher d’être ambitieux, de rêver fort samedi ? Personne. »