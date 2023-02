Même s’il a été aperçu du côté de Capbreton la semaine dernière, au côté du XV de France, Bernard Laporte n’a officiellement plus de fonction dans le rugby depuis sa démission contrainte du poste de président de la FFR.

Selon Midi Olympique, l’ancien patron de l’ovalie tricolore (58 ans) aurait pu très vite retrouver du boulot, en traversant certes un peu plus que la rue : les Fidji lui ont proposé le costume de sélectionneur, vacant depuis jeudi dernier, et la démission pour « raisons personnelles » du Néo-Zélandais Vern Cotter.









Mais Laporte a refusé l’offre de la 13e nation mondiale, d’après le classement de World Rugby. Il a donc décliné la possibilité de disputer la prochaine Coupe du monde en France (du 8 septembre au 28 octobre), dont il a été l’un des artisans, puisque les coéquipiers du Rochelais Botia et du Toulonnais Wainiqolo évolueront dans la poule C, avec le pays de Galles, l’Australie, la Géorgie et le Portugal.