Le community manager du Top 14 a exhumé de ses archives une vidéo carrément insolite du MHR, le club de rugby de Montpellier (Hérault). On y voit un parachutiste atterrir sur la pelouse, en plein échauffement des joueurs. Selon Midi Libre, cette drôle de scène a eu lieu le 19 août dernier, avant le coup d’envoi d’un match amical contre Lyon.





#TOP14

𝐖𝐓𝐅

Si quelqu'un à une explication sur cette nouvelle combinaison on est preneur 🤣🪂 pic.twitter.com/prlRijUEDz — TOP 14 Rugby (@top14rugby) February 2, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Selon le quotidien régional, il était bien prévu qu’un parachutiste se pose sur la pelouse, pour une démonstration… Mais pas à ce moment-là. A cause d’un petit problème de timing, le courageux sauteur s’est invité en pleine action. Et il a bien failli se faire plaquer. « Et le plaquage en l’air, là ? C’est pas sifflé ? », se marre un internaute.