Il n’est pas rare que les sportifs investissent dans des entreprises. En 2016, Teddy Riner a, par exemple, accompagné le retour en grâce de l’entreprise centenaire Thomson. En 2019, Tony Parker a, lui, parié sur Vogo, qui développe des solutions pour permettre aux spectateurs d’un match de revenir sur une action, ou de changer de caméra, sur leur smartphone. Cet attrait des sportifs pour l’entreprenariat est au cœur de Factory Club, la plateforme fondée par le rugbyman montpelliérain Kélian Galletier.

Pour qu’aucun porteur de projet ne reste plus sur la touche, l’international français, épaulé par ses coéquipiers Yvan Reilhac, Gabriel Ngandebe et Vincent Giudicelli, s’est associé à l’entreprise Gravity, pour lancer une interface où les entrepreneurs innovants peuvent présenter leurs idées aux sportifs. Car ce lien entre athlètes et entrepreneurs a « un très fort potentiel », confie Kélian Galletier. « Notamment pour les start-up, qui ont besoin de fonds. Pas forcément énorme. Nous, nous proposons des tickets d’entrée à 10.000 euros. Ce que l’on veut, c’est raconter de belles histoires. »

Donner des idées de reconversions aux sportifs

Les startupeurs doivent répondre, lors de leur inscription sur la plateforme, de façon très intuitive, à une série de 60 questions très détaillées, pour évaluer la viabilité de leur projet, et créer leur dossier de candidature. Chaque année, les dix meilleurs seront sélectionnés, et participeront à un événement, où ils pourront pitcher leurs idées devant des sportifs. La première édition aura lieu le 1er juillet prochain, au FDI Stadium, à Montpellier, accueillera un événement, où les investisseurs et les entrepreneurs pourront se rencontrer. Il est possible de candidater jusqu’au 8 mai.​

L'équipe de Factory Club - Clément Duquenne

Et Factory Club est également très intéressante pour les sportifs, « dans l’idée d’une reconversion, note Kélian Galletier. Dans notre bulle de sportif, on est souvent un peu isolé ». Alors, mettre un billet dans un projet, c’est peut-être, un jour, l’occasion d’envisager sa reconversion. « Et quand on est déjà associé, c’est plus facile, confie le rugbyman montpelliérain. On a beaucoup à s’apporter, entre entrepreneurs et sportifs. »