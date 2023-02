« On ne le voit plus, on ne l’entend plus », disait Patrick Buisson au sujet de Bernard Laporte la semaine précédant le vote des clubs. Les choses ont semble-t-il changé, avec la démission du désormais ex-président de la Fédération française de rugby à la suite du « non » des clubs au référendum pour son candidat à la présidence déléguée, la semaine passée. Ainsi, L’Equipe rapporte que Laporte a passé une bonne partie de la journée de jeudi à Capbreton auprès du XV de France, qui prépare son premier match du Tournoi des Six Nations contre l’Italie, dimanche.

On sait que l’ancien sélectionneur des Bleus, qui a fait appel de sa condamnation à deux ans de prison avec sursis, 75.000 euros d’amende et deux ans d’interdiction d’exercer toute fonction en lien avec le rugby prononcée en décembre, est très proche de Fabien Galthié. Il en avait fait son demi de mêlée titulaire puis son capitaine chez les Bleus au début des années 2000, avant de lui offrir le poste que l’ancien coach du Stade Français et de Toulon désirait tant.

Laporte en « super consultant »?

Si Galthié n’est obsédé que la prochaine Coupe du monde, dans quelques mois à la maison, et qu’il n’entend pas laisser les affaires de la FFR interférer dans cette quête, il n’oublie pas non plus son ancien mentor. Ce vendredi, L’Equipe se fait écho d’une « idée un poil farfelue » qui circule ces derniers jours : celle de voir Bernard Laporte dans un rôle de « super consultant » dans le staff des Bleus pour la Coupe du monde.

« Une sorte d’adjoint (vraiment) pas comme les autres, comme l’était Galthié dans le staff de Jacques Brunel pendant le Mondial 2019 au Japon ? », interroge le quotidien. Voilà peut-être une nouvelle intrigue qu’on n’avait pas vu venir de la part des scénaristes de génie qui ont pris la main sur le destin du rugby français. En attendant, le comité directeur doit entériner dans la journée la nomination d'Alexandre Martinez, proche de Laporte, au poste de président par intérim de la Fédération.