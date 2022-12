Le verdict sur les soupçons de corruption qui secouent le rugby français est connu. Ce mardi, le tribunal correctionnel de Paris a rendu son jugement à l’encontre du président de la fédération Bernard Laporte et de l’homme d’affaires Mohed Altrad, patron du club de Montpellier et sponsor maillot des Bleus. Bernard Laporte a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende, Mohed Altrad à 18 mois de prison, également avec sursis, et 50.000 euros d’amende.

Interdiction d'exercer pendant deux ans

Le président de la FFR a été reconnu coupable d'avoir rendu une série d'arbitrages au bénéfice du groupe Altrad. Le tribunal a retenu des faits de corruption concernant quatre affaires : la signature du contrat du maillot du XV de France, le partenariat France 2023, le vote en faveur du rachat de Gloucester et le report du match entre Montpellier et le Racing 92.

Bernard Laporte s'est également vu prononcer une interdiction d'exercer à la tête de la Fédération pour deux ans. Une décision importante, alors que la France va accueillir la Coupe du monde l'année prochaine. Il peut faire appel de cette décision qui n'est pas suspensive, c'est-à-dire qu'il pourrait rester en poste jusqu'au nouveau verdict.