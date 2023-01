L’annonce a été faite mercredi par son club de Blagnac, actuel sixième de Nationale (troisième division de rugby). Matéo Ibañez, fils de Raphaël, le manager général du XV de France, souffre d’une leucémie qui contraint le jeune 3e ligne, âgé de 22 ans, à mettre sa carrière entre parenthèses.

« La saison de Matéo s’arrête ici pour laisser place à un autre match qu’il va mener avec courage face à la maladie, écrit son club. Courage étant le mot le plus juste pour décrire l’état d’esprit dont fait preuve notre flanker. Sa maturité, sa combativité et sa résilience l’accompagnant sur la voie de la guérison et d’un combat qu’il va remporter. »





Provale apporte tout son soutien à Matéo Ibañez, joueur de @BlagnacRugby , contraint d’arrêter sa saison et de mettre sa carrière en suspens en raison d’une maladie grave.

Provale apporte tout son soutien à Matéo Ibañez, joueur de @BlagnacRugby , contraint d'arrêter sa saison et de mettre sa carrière en suspens en raison d'une maladie grave.

Provale est à tes côtés pour t'accompagner et te soutenir dans cette épreuve.🤝#Rugby #Soutien pic.twitter.com/wZ1r3cgETm — Provale (@ProvaleRugby) January 5, 2023







Formé à Dax, Matéo Ibañez a joué dans le club irlandais d’University of Limerick Bohemian RFC et au Stade Toulousain, avant de rejoindre Blagnac, l’été dernier. Provale, le syndicat des joueurs et des joueuses de rugby, a apporté son soutien au jeune étudiant de l’Insa Toulouse.