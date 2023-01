Résultats très décevants, départ entériné de cadres en fin de saison (Arthur Iturria, Damian Penaud…), démission de l’entraîneur des arrières Xavier Sadourny… onzième du Top 14, l’ASM traverse une période de crise à tous les niveaux, qui a provoqué une rupture avec certains de ses fans, pourtant réputés pour être parmi les meilleurs de France. Dimanche, Clermont a sombré à domicile face à son vieux rival du Stade Toulousain (13-32), qui n’avait plus gagné à Marcel-Michelin depuis vingt ans.





𝗟𝗮 𝗵𝗮𝗶𝗻𝗲 𝗻’𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝘀𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗮𝘂 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗶𝗻 !



🟡🔵 Suite aux incidents à la fin du match face à Toulouse, le club communique ⤵️https://t.co/OmGSw2Jj3V pic.twitter.com/mbTQv8JlWQ — ASM Rugby (@ASMOfficiel) January 5, 2023



Cette énième déception a provoqué « le déversement de haine et les insultes d’une très faible minorité de personnes que nous ne reconnaîtrons jamais comme des supporteurs », a écrit, ce jeudi, le club.

Un appel à l’union sacrée

Dans un communiqué publié sur son site, l’ASM a tenu à condamner « des insultes et menaces tombées des tribunes [dépassant le cadre habituel des réseaux sociaux où ils sont devenus coutumiers à défaut d’être ordinaires] dépassant de loin ce que nous pouvons accepter ».









En s’adressant à ses fans, le champion de France 2010 et 2017 se dit prêt à « entendre vos reproches, votre déception, votre colère et même vos sifflets ». Mais il appelle aussi à ne pas dépasser « le garde-fou du respect » et à une union sacrée : « dans ces moments compliqués à traverser pour l’ensemble du club, nous sommes persuadés que la solidarité et le soutien sont nos meilleurs alliés. »

Après 14 journées, l’équipe dirigée par Jono Gibbes ne compte que six points d’avance sur Brive, 13e et virtuel barragiste, et neuf sur la lanterne rouge Perpignan. Justement, la formation catalane se déplace samedi au stade Marcel-Michelin pour un match sous très haute tension.