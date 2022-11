« Que dire du scénario ? Rouge, rouge, jaune… » Difficile pour le sélectionneur Fabien Galthié de résumer simplement le match fou, âpre, accroché de bout en bout, qu’ont livré ses joueurs face aux champions du monde. Alors au moment de commencer l’analyse, il retient « en premier la victoire », la douzième de rang, face à un adversaire qu’ils n’avaient plus battu depuis treize ans.

« Tous les joueurs sont allés chercher cette victoire. Ils ont refusé la défaite. On l’a sentie à un moment donné. Elle rôdait par là, elle était dans le stade. On l’a aperçue, mais les joueurs l’ont refusée », se satisfait le sélectionneur. Tout n’a pas été simple, loin de là. Après vingt premières minutes idéales, la France menait 13-0, les Sud-Africains étaient réduits à quatorze après l’expulsion de Du Toit pour un gros de tête sur Danty.

« C’était quand même les champions du monde en face »

A la mi-temps, les Bleus ne menaient plus que de six points et avaient perdu quatre joueurs, dont trois sur protocole commotion. « Il faut rendre hommage à tous les joueurs, ceux qui ont commencé et aussi les finisseurs. Les finisseurs qui ont été des "starters" presque puisqu’ils ont attaqué le match en première mi-temps », souligne Galthié. Pire, la France se retrouvait à son tour à quatorze après l’expulsion d’Antoine Dupont (48e). Et se retrouvait menée quelques minutes plus tard.









C’est là que rodait la défaite, et là que les Bleus ont tout retourné. « On savait qu’on allait rentrer dans une zone d’intensité, de dureté, de violence », avait prévu le sélectionneur avant le match. Mais là, « quand vous voyez le dernier quart d’heure, comment ils ont retourné ce match, comment ils ont mis les Sud-Africains au supplice, collision après collision, décision après décision »… Au final, il y a les motifs de satisfaction, et de quoi travailler. « Je souhaite qu’Antoine et ses hommes gardent ça en tête pour continuer à progresser. La vitesse, la dureté, l’intensité. Leur lucidité aussi, ils lisent très vite les situations. C’était quand même les champions du monde en face », sourit Fabien Galthié.