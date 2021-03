Time to fight ! On y est, c’est le grand jour pour cette séduisante génération du XV de France qui, en cas d’exploit ce soir (+21 à coller aux Ecossais et le bonus offensif à aller chercher), raflera la victoire finale dans le tournoi des VI Nations 2021. Et on parle bien d’exploit hein, parce qu’en face c’est la meilleure défense de ce tournoi qui se présente pour jouer un sale tour aux Français. D’autant que les Ecossais ne joueront pas tout à fait pour du butternut puisqu’ils ont une deuxième place à aller chercher ce soir. Tout ce qu’on sait pour le moment, c’est qu’on risque d’assister à un match de fous furieux (malgré ce huis clos toujours aussi détestable). Ce soir plus que jamais, on aurait vendu père, mère et 306 GTI pour avoir droit de vivre ça dans un Stade de France blindé de partout… On tâchera au mieux de vous emmener avec nous dans les gradins, promis.

» Rendez-vous sur les coups de 20h30, juste le temps pour moi d’arriver au stade.