Matthieu Jalibert va accompagner Antoine Dupont face aux Anglais samedi à Twickenham. — Filippo MONTEFORTE / AFP

L’annonce par Fabien Galthié de l’équipe titulaire pour affronter l’Angleterre samedi (17h45) était très attendue, après des semaines de polemica au sujet de la (poreuse) bulle sanitaire autour du XV de France. C’est d’ailleurs à l’occasion de cette conférence de presse que le sélectionneur a pu s’exprimer pour la première fois sur la situation depuis le 14 février dernier. Mais la compo, d’abord.

Principale information : La titularisation de Matthieu Jalibert à l’ouverture aux côtés d’Antoine Dupont, au détriment de Romain Ntamack, récemment revenu de blessure. Privé du début du Tournoi en raison d’une double fracture de la mâchoire, Ntamack sera donc sur le banc à Twickenham. Le trois-quarts centre Virimi Vakatawa, absent lui aussi lors des succès en Italie (50-10) et en Irlande (15-13) en raison d’une blessure à un genou, retrouve une place de titulaire. On se demandait également qui allait être choisi pour accompagner Paul Willemse après le forfait de Bernard Leroux. Il s’agira finalement du deuxième ligne toulonnais Romain Taofifénua.

Les premiers mots de Galthié très attendus

Fabien Galthié a pris le temps ensuite de revenir sur le cluster de Marcoussis​ et sur l’impact négatif que ces dernières semaines ont pu laisser sur l’image du XV de France. « On a eu très peu de temps pour tergiverser, nous sommes engagés à fond dans le projet. Nous sommes très exposés, l’équipe de France est très populaire. On peut comprendre et accepter tout ce qui se passe autour, les critiques… Cela fait partie de nos missions et notre rôle, a déclaré le sélectionneur. Je ne me reproche rien dans cet épisode. Tout a été fait dans le respect des règles. » Rien de nouveau sous le soleil, donc.