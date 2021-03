RUGBY ET COVID Après avoir traversé une crise qui a ébranlé jusqu’au sommet de la FFR, les joueurs du XV de France souhaitent évacuer le sujet. Et parler du crunch, samedi en Angleterre

Le troisième ligne Grégory Alldritt lors d'Italie - France, le 6 février 2021 à Rome. — Matteo Ciambelli / Sipa

Interrogés ce mardi sur la crise sanitaire qui a touché le XV de France, les joueurs ont fait bloc avec leur encadrement.

Sans surprise, les questions sensibles ont été évacuées, à quatre jours du choc en Angleterre qui peut ouvrir aux Bleus les portes du Grand Chelem dans ce Tournoi des VI Nations.

C’est donc tombé sur eux. Pour la première sortie médiatique post-crise de joueurs du XV de France, ce mardi en visioconférence, Grégory Alldritt, Dylan Cretin, Anthony Bouthier et Anthony Jelonch ont été envoyés au feu. Ce fut assez rapide pour qu’il n’y ait pas de brûlures : une dizaine de minutes par binôme, Alldritt – Cretin d’abord et Bouthier – Jelonch ensuite, à quatre jours du choc face à l’Angleterre à Twickenham.

Forcément, plus que de la perspective d’un premier Grand Chelem depuis 2010, il a été beaucoup question de cette bulle sanitaire qui a salement éclaté. Promis, juré. Si elle a éclaboussé la FFR jusqu’à son sommet, elle n’a pas laissé de traces dans l’équipe… « Le groupe s’est retrouvé dimanche soir et dès lundi on a attaqué notre semaine de préparation, détaille le numéro 8 Alldritt, qui aurait sans doute été capitaine contre l’Ecosse si la rencontre du 28 février n’avait pas été reportée. Nous sommes tous très heureux de retrouver Marcoussis et de nous préparer à un gros match. »

« Rien n’a changé »

Pour ces questions sensibles, ce sont les plus âgés qui s’y sont collés : Alldritt pour le premier duo donc, et Bouthier pour le second. « Rien n’a changé pour le staff et les joueurs, l’ambiance reste la même, assure l’arrière de Montpellier. On a la chance de tous s’entendre très bien. »

Mais alors, qu’en est-il de ces vilains bruits faisant état d’une supposée défiance envers Fabien Galthié, au cœur des débats pour ses absences du Centre national du rugby, puis « blanchi » par l’enquête interne rondement menée par la FFR ? « C’est vous qui le dites, réplique Alldritt au confrère qui a osé poser la question. Ce ne sont que des rumeurs. Nous avons attaqué lundi comme les trois premières semaines [du Tournoi des 6 Nations]. Il n’y a aucun changement. »

Renvoyés dans leurs foyers le 26 février sur fond de Covid rampant à « Marcatraz », les Bleus auraient donc retrouvé les lieux neuf jours plus tard, comme s’il ne s’était rien passé. En même temps, vu le non-événement qu’a constitué vendredi la rencontre entre leur président Bernard Laporte et les ministres Roxana Maracineanu et Jean-Michel Blanquer, on pouvait difficilement s’attendre à un autre son de cloche.

« On n’a pas eu de chance avec tous ces cas »

« Il y a des choses qui restent dans le groupe, cela fait partie du XV de France, évacue Alldritt. Une enquête est sortie et tout est dit dans cette enquête. » Selon le document en question, personne n'a rien fait et le protocole a été bien respecté, même par le sélectionneur qui a fait le mur à plusieurs reprises. Mais à la tête de l’État, on a fait comprendre aux dirigeants du rugby français, sans trop les brusquer en public, qu’il serait bienvenu de le renforcer. Un tour de passe-passe rhétorique résumé par la désormais fameuse expression « Maintenant c’est ceinture et bretelles ».

« Le protocole est déjà très strict, relaie Bouthier. A nous de le suivre. On n’a pas eu de chance il y a quinze jours avec tous ces cas [17 entre les joueurs et le staff]. On va rester dans ce qu’on fait depuis le début. Ça peut arriver partout. C’est sur le prochain match qu’il faut se focaliser. » Un exploit à Twickenham serait effectivement le meilleur moyen de sortir de la tempête qui a bien noirci le ciel jusqu’alors tout Bleu du XV de France version Galthié.