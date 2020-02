Vincent Rattez doit déclarer forfait pour la suite du tournoi des VI Nations. — CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP

L’ailier du XV de France et de la Rochelle Vincent Rattez souffre d’une « fracture du péroné », a annoncé le joueur sur son compte Instagram, au lendemain de la victoire contre l’Italie (35-22). « Terminado la rigolada. Fracture du péroné, on ferme », a posté le joueur de 22 ans (5 sélections), qui préfère prendre la chose avec humour même si sa fin de saison est d’ores et déjà compromise.

Rattez est donc forfait pour le reste du Tournoi des six nations qu’il avait débuté dans la peau d’un titulaire avec les Bleus, remplaçant le Clermontois Damian Penaud contre l'Angleterre (24-17) puis l'Italie.

Rattez était sorti à la 77e minute contre les Italiens, visiblement incapable de poser le pied au sol. Le sélectionneur Fabien Galthié avait alors indiqué que le joueur de La Rochelle souffrait « d’une belle entorse ». Le joueur pourrait être absent des terrains entre trois et quatre mois.