Les Springboks après leur victoire contre le pays de Galles, à Yokohama le 27 octobre 2019. — Daisuke Tomita/AP/SIPA

Ce serait un coup de tonnerre sur le rugby mondial. Selon le Daily Mail, les négociations existent déjà depuis un moment pour faire entrer le champion du monde actuel de rugby, l'Afrique du sud, au tournoi des VI Nations. A la place de personne et en modifiant donc notre tournoi en Tournoi des VII Nations. Selon le Daily Mail, si rien n'est encore décidé, « les choses se mettent bien en place » et pourraient débuter après la Coupe du monde 2023.

De nombreuses rumeurs courraient récemment sur une possible expansion du VI Nations, avec notamment les entrées des Fidji ou du Japon, beaucoup moins probables en raison de l'éloignement et du décalage horaire. L'Afrique du sud, elle, présente beaucoup plus de garanties, dont celle de donner un incroyable coup de boost d'un point de vue spectacle. Ajouter la meilleure nation du monde dans le VI Nations, bonne ou mauvaise idée?