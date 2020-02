La rivalité ancestrale entre les sélections anglaises et écossaises de rugby a franchi un cap, un cap de trop, samedi à l’occasion du match des VI Nations entre les deux pays. Accueillis à Murrayfield sous les huées et les insultes de centaines de supporters du XV du chardon, les Anglais ont eu la désagréable surprise de découvrir que le responsable de la performance Neil Craig avait reçu une bouteille de bière en plein sur la tête.

« Nous ne nous attendions pas à ce que des bouteilles soient jetées. C’est une belle performance, c’est bien de lancer des bouteilles, il faut être très courageux pour cela… », a lâché le sélectionneur Eddie Jones après la victoire (13-8) de ses joueurs, suivi de près par le pilier Ellis Genge.

Hostile reception for England at Murrayfield. Eddie Jones’ right-hand man Neil Craig hit on the head by a plastic beer bottle thrown from the upper gantry... pic.twitter.com/mdiNIYRvKE