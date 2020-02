France-Angleterre / VI Nations EN DIRECT: Cap'tain Ollivon enfonce encore les Anglais... Quel début de match des Bleus!..

15h05: Amis des valeurs et de l'ovalie, soyez les bienvenus ! On se retrouve pour ce premier match tant attendu du Tournoi entre la France et l'Angleterre. Le nouveau XV de France joueur et invincible de Fabien Galthié entame sa route pour 2023 cet après-midi, au Stade de France, et on a très envie de voir ça.