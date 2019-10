Japon – Afrique du Sud / Coupe du monde de rugby EN DIRECT: Un petit score mais un très bon match... C'est parti pour la seconde période...

Lors de leur exploit face aux Sud-Af en 2015, on se demandait si le Japon pourrait vraiment rivaliser avec les meilleures nations mondiales quatre ans plus tard, chez lui. Le doute n’est plus permis. Eddie Jones parti, les Japonais n’ont pourtant cessé de progresser jusqu’à atteindre un stade dont ils pouvaient à peine rêver il y a quelques années : les quarts de finale d’une Coupe du monde. Dans une poule avec l’Irlande et l’Ecosse, les Nippons ne partaient pas favoris. Sauf que voilà, à domicile, la magie a opéré. D’abord face au XV du Trèfle, puis aux dépens du XV du Chardon pour glaner la première place de leur groupe et retrouver aujourd’hui l’équipe qui leur a permis de sortir de l’anonymat : l’Afrique du Sud. De leur côté, les Springboks ont débuté leur Mondial par une défaite dans LE choc du premier tour face aux All Blacks. Puis, ils ont tranquillement déroulé pour atteindre un stade de la compétition qu’eux connaissent bien. Alors le rêve nippon peut-il vraiment durer ? Espérons que la fête après la qualification n’ait pas douché les ambitions japonaises. Ce qu’on attend, c’est un vrai choc !

>> Les résultats de la coupe du monde de rugby

>> Rendez-vous à 11h45 pour se mettre en appétit avant ce dernier quart