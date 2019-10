Guilhem Guirado aura droit à sa revanche contre les Anglais, samedi à Tokyo. — GABRIEL BOUYS / AFP

Le sélectionneur du XV de France Jacques Brunel devrait reconduire samedi contre l’Angleterre le XV de départ vainqueur en ouverture de la Coupe du monde de l’Argentine (23-21), dont le capitaine Guilhem Guirado, mais à l’exception d’Arthur Iturria, à qui serait préféré en 2e ligne Bernard Le Roux.

Remplaçant lors des deux dernières rencontres, Guirado retrouverait sa place au talonnage aux dépens de Camille Chat, brillant contre les Etats-Unis (33-9) mercredi dernier et surtout face aux Tonga dimanche (23-21).

Guirado ou l'éternelle question du leadership au sein du XV de France via @20minutesSport https://t.co/FenbYOZ0CP — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 8, 2019

Le Roux, la puissance

Le Roux, remplaçant contre les Pumas, avait lui marqué des points contre les Américains et apportera, dans le rude combat promis face au XV de la Rose, une densité physique supplémentaire par rapport à Iturria.

Brunel annoncera jeudi à 10 heures locales (3 heures françaises) la composition pour ce match toujours menacé par le typhon Hagibis, qui pourrait frapper Tokyo et sa région le jour de la rencontre. Français et Anglais, déjà qualifiés pour les quarts de finale, doivent se disputer à Yokohama la première place de la poule C.

Le XV de départ probable : Médard – Penaud, Vakatawa, Fickou, Huget – (o) Ntamack, (m) A. Dupont – Ollivon, Alldritt, Lauret – Vahaamahina, B. Le Roux – Slimani, Guirado (cap), Poirot.