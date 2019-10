De notre envoyé spécial au Japon,

Regarder un match du XV de France, c'est un sport en soi. Et beaucoup de souffrance. On l'a encore constaté dimanche, alors qu'ils avaient les clés du match en main, les Bleus ont encore réussi à nous faire peur jusqu'à voir les Tonga revenir à deux petits points dans les derniers instants. Un déclin proportionnel à la chute des fanfaronnades dans les remarques qu'on a pu se faire tout au long de la partie, et dont on vous propose un petit florilège, minute par minute. Ou presque.

2e: Déjà 3-0 alors que les Anglais n’avaient pas trouvé la faille contre les Tonga après 2 minutes de jeu. On serait pas en train de trembler dans son canap', Eddie Jones?

5e: Un essai, 10-0. Ça y est c’est bon, on la tient notre victoire facile ?

15e: C’était quoi cette pénalité affreusement tirée, Romain? On sait bien que Toulouse est nul au foot mais c’était pas obligé de nous le rappeler.

27e: Oh Alivereti, mais comment tu résistes à cette charge de boeuf ? Comment tu fais pour les ouvrir comme la mer rouge ? Et bordel, c’est quoi cet en-avant ridicule au sol ? Trop de questions pour une seule action...

30e: Deuxième essai... On aurait pas retrouvé Raka là?

38e: Ah, essai des Tonga. On commençait à avoir peur, un peu plus et on repartait avec une copie parfaite avant de rentrer aux vestiaires. Ouf, elle est là notre France. 17-7, les Îliens ne nous prépareraient pas une remontée là?

45e: Ouiiii l’essai de Charles Ollivon!!! Par ici la victoire fleuve... Comment ça en-avant de Vahaamahina? Personne l'avait vu, pour trois millimètres on pouvait laisser passer.

46e: Essai tonguien, évidemment. On l'avait vu venir à dix kilomètres. A quoi pensait Maxime Médard en laissant rebondir ce ballon devant lui alors qu'Hingano déboulait à 1.000 à l'heure en face?

50e: Ca ressemble quand même vachement à France vs Etats-Unis ce bazar, non?

57e: Voilà Romain, ça c'est ce que j'appelle un coup de pied, entre les poteaux. Par ici les puntos. Vous avez vu ça, le TFC?

61e: Qu'il est rapide ce Raka! Il se ferait flasher par un radar en zone 30. Peut-être même en zone 50... Par contre à quel moment il s'est acheté un jeu au pied ?

64e: ESSAI PENAUD! Allez, Transforme-moi ça, Romain... Hein? Arbitrage vidéo? Noooooon! En-avant. On est maudits.

Fébrile, le XV de France prend sa revanche sur les Tonga et file en quarts via @20minutesSport https://t.co/PlwqhYNeVN — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) October 6, 2019

73e: 14 en-avants aujourd'hui pour les Français, belle stat. En fait ça serait pas plus pratique de se reconvertir dans le Foot US?

75e: Fin de match tranquille. 23-14, c'est pas fou mais c'est pas si pire...

79e: ARGH ESSAI DES TONGA! Mon pacemaker est bien activé là, c'est bon?

80e: On est qualifiés mais sera-t-on un jour capables de gagner un match facilement? Remarquez qu'avec l'Angleterre et le quart à venir, la question se résumera à « sera-t-on capables de gagner un match? »

3e mi-temps: Pourquoi le public japonais était acquis à la cause tonguienne? On a fait quoi de mal à part deux ou trois paquitos dans le métro tokyoïte et Carlos Ghosn? Ne mérite-t-on pas un peu plus de respect?

William Pereira