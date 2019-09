On avait quitté les Japonais tout heureux de s'en être sortis face à la Russie après une entame stressante, en match d'ouverture de cette Coupe du monde. Les revoilà pour leur second match, face à une adversité tout autre. Et oui, c'est la grande Irlande qui arrive en face cette fois. La meilleure nation du monde en 2018, bien qu'en léger recul cette année, fait partie des favoris de la compétition. Sa victoire contre l'Ecosse d'entrée l'a confirmé. Cette oppostion entre deux équipes joueuses promet beaucoup, en tout cas. Ça tombe bien, il n'est pas question de se lever pour rien en ce samedi matin.

>> Rendez-vous dès potron minet (enfin, pour un samedi) pour suivre ce beau match ensemble...