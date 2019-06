Un jeune ailier a été blessé lors de la bagarre qui a éclaté durant la finale — capture d'écran Youtube

Soudain, peu après la 76e minute de match, les coups sont partis. Difficile de dire qui ne s’est pas battu sur le terrain de Saint-Girons (Ariège) ce dimanche où se disputait la finale du championnat de France de rugby en Excellence B opposant les Basques de Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques) aux Catalans de la Jeunesse Sportive Illibérienne (Pyrénées-Orientales). Alors que l'on jouait les dernières secondes du match, une très violente bagarre générale a démarré et a semblé ne plus pouvoir s'arrêter. De nombreux coups sont partis, dont certains sur des hommes déjà à terre. Un jeune ailier basque a même été mis KO. Selon Sud-Ouest, le Smur et les pompiers sont intervenus rapidement pour le secourir et l’évacuer vers l’hôpital de Saint-Girons.

La situation aurait pu s’envenimer lorsque une cinquantaine de supporters en sont eux aussi venus aux mains devant les tribunes. Il a fallu que les gendarmes et les dirigeants locaux interviennent pour rétablir l’ordre, rapporte de son côté L'Indépendant. Finalement, les Basques se sont imposés 23 à 7 et sont devenus champions de France. Mais cette fois, le trophée ne leur a pas été remis sur la pelouse. Prudent, le représentant de la Fédération française a préféré le remettre aux gagnants dans les vestiaires.