Historique: L'équipe nationale d'Afrique du Sud nomme son premier capitaine noir pour un match officiel

Siya Kolisi va écrire l'Histoire. — McManus/BPI/Shutterstoc/SIPA

Longtemps, le rugby en Afrique du Sud, l’une des meilleures nations au monde, a été réservé aux blancs. Des stigmates de l'Apartheid qui sont encore bien présents aujourd’hui dans les mémoires et qui pèsent dans les décisions​. Du coup, c’est une décision historique que la sélection nationale, les fameux Springboks, a annoncé. Pour la première fois lors d’un match officiel, le capitanat reviendra à un joueur noir, à l’occasion des test-matchs face à l’Angleterre. Il s’agira du troisième ligne Siya Kolisi, 26 ans, déjà capitaine de l’équipe des Stormers en Super Rugby, et qui a débuté avec les Springboks en 2013 et compte 28 sélections.

Siya Kolisi sera en juin le premier joueur noir capitaine des Sprinboks en test-match.



Chiliboy Ralepelle avait été capitaine en 2006 contre une sélection mondiale mais ce n’était pas considéré comme un test-match officiel



Bravo Siya 👏🇿🇦🏉

« Ma philosophie est que chaque joueur doit prendre ses responsabilités et travailler très dur avec un objectif en tête, s’assurer que les Springboks gagnent de nouveau », a précisé le sélectionneur national.



Le 9 juin, l’Histoire du rugby s’écrira donc encore un peu plus…