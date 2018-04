VIDEO. Après la grave blessure de Giudicelli, ses coéquipiers viennent sous ses fenêtres lui faire une surprise

Mathieu Giudicelli est accueilli par ses frères du BO. — Capture d'écrans @Goudich

Pour paraphraser Jean-Pierre Pernaut [|enfin on imagine]: « Voici de bien belles images comme on aimerait en voir plus souvent. » Alors qu’il se remet d’une très grave blessure (double hernie lombaire) contractée début mars lors du match entre le Biarritz Olympique et Perpignan, Mathieu Giudicelli est de retour chez lui. Le pilier droit biarrot a fait son come-back à Anglet, après cinq semaines passées en rééducation au centre spécialisé de Capbreton.

Et pour redonner le sourire à un joueur qui déclarait récemment au journal Sud-Ouest « j’aurais pu être en fauteuil », ses coéquipiers du BO lui ont fait une petite surprise en se rendant sous ses fenêtres et en entonnant un petit air sympathique.

MAGIQUE... Le rugby c’est un ballon avec des copains autour. Et quand il n’y a plus de ballon, il reste les copains.. Merci du fond du cœur à mes frères du BO pour cette magnifique surprise. Force à vous pour demain soir. Je serai de tout coeur avec vous 💪🏻💪🏻💪🏻Aupa @BOPBweb pic.twitter.com/XaJuss6Rqo — Mathieu Giudicelli (@Goudich3) April 20, 2018

On était à deux doigts de verser une larme, petits êtres fragiles que nous sommes. Tout ça a dû se terminer autour d’un petit apéro-retrouvailles. Rien de tel pour se remettre sur pied.