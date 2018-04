Un homme condamné pour racisme à l'encontre de Fulgence Ouedraogo

JUSTICE Il avait publié des commentaires haineux et menaçants sur le compte Instagram d’Ariane Brodier, une comédienne qui partage la vie du capitaine de Montpellier...

Ariane Brodier et son compagnon, Fulgence Ouedraogo. — David Niviere/SIPA

Il était poursuivi pour « menace de mort réitérée commise en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion ». Un habitant de Neuville-aux-Bois (Loiret) a été condamné mardi à six mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Orléans pour avoir proféré des insultes racistes visant le rugbyman international français d’origine burkinabé Fulgence Ouedraogo.

A deux reprises, les 2 et 17 décembre derniers, cet homme de 35 ans sans emploi avait publié des commentaires haineux et menaçants sur le compte Instagram d’Ariane Brodier, une comédienne qui partage la vie du capitaine de Montpellier (Top 14).

Le prévenu a plaidé la bêtise et la jalousie

Tandis que la jeune femme enceinte faisait partager sa grossesse à ses fans sur les réseaux sociaux, elle était devenue la cible d’injures à caractère raciste en raison de son lien avec le sportif. Ariane Brodier avait dénoncé ces insultes.

L’homme était allé jusqu’à faire part de son intention de s’en prendre à son compagnon, menaçant de « lui tirer une balle dans la tête » et de « lui couper la tête ». Rapidement identifié et entendu par les gendarmes, il avait avoué être raciste. Devant le tribunal correctionnel, le prévenu a plaidé la bêtise et la jalousie.