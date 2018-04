Paddy Jackson et Stuart Olding ne devraient plus porter le maillot de la sélection irlandaise...

Les internationaux irlandais Paddy Jackson et Stuart Olding, récemment acquittés dans un retentissant procès pour viol, ont été licenciés par leur province de l’Ulster et leurs contrats internationaux ont été résiliés par la Fédération irlandaise de rugby, a annoncé l’IRFU samedi.

Malgré le verdict favorable, fin mars, au demi d’ouverture international de l’Ulster Jackson et à son coéquipier le centre Olding, la fédération a pris sa propre décision, dans un contexte tendu autour de cette affaire de viol sur la même femme le 28 juin 2016 à Belfast, qui a ému au-delà du rugby irlandais.

« Après un examen (interne), mené dans la foulée de la récente décision de justice, la Fédération irlandaise de rugby et l’Ulster Rugby ont révoqué les contrats de Patrick Jackson et Stuart Olding, avec effet immédiat », souligne le communiqué. Par cette décision, l’IRFU et l’Ulster affirment leur « engagement envers les valeurs fondamentales du jeu », ajoute la Fédération.

Les acquittements n’ont pas suffi…

Vendredi encore, plusieurs dizaines de manifestants s’étaient rassemblées à l’appel d’une organisation féministe devant le stade de Belfast où jouait l’Ulster pour dénoncer le comportement des deux joueurs et cette affaire a suscité une vive émotion via les réseaux sociaux.

Lors du procès, le jury avait acquitté deux autres hommes qui comparaissaient aux côtés des deux joueurs, l’un pour attentat à la pudeur et l’autre pour rétention d’informations et entrave à la justice.

A.L.G. avec AFP