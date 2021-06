Roland-Garros 3e tour EN DIRECT : Les matchs ont commencé... Une joueuse russe en garde à vue... Suivez la journée de vendredi avec nous

Mes amis, l'heure est grave. Enfin moins que si on ne s'y attendait pas, me direz-vous. Mais la situation est ce qu'elle est : IL N'Y A PLUS DE FRANCAIS A ROLAND-GARROS. Richard Gasquet, dernier représentant de notre bô pays, est vaillamment tombé contre le maître des lieux hier soir. Il ne nous reste plus qu'à savourer les dix jours de tennis qu'il nous reste sans le frisson et la mauvaise foi du chauvin. Heureusement, il y aura du beau monde sur le terrain. Serena Williams, Sascha Zverev, Stéfanos Tsitsipas et même Daniil Medvedev, qui commence à prendre goût aux victoires sur terre battue. Pas dit néanmoins qu'on joue énormément hors du central, car la pluie et les orages sont aussi au programme du côté de la Porte d'Auteuil, jusqu'ici bien lotie par la météo.

>> Début des matchs à 11h (si la météo le veut bien)