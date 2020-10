Roland-Garros – 8es de finale EN DIRECT : Surprise sur le Central, Swiatek balaye la favorite Halep… Suivez le live de la journée

Salutations dominicales, peuple 20 minutien. Votre serviteur est là pour vous servir un bien beau dimanche de tennis à Roland-Garros. On aborde les 8es de finale donc logiquement, le tableau commence à se resserrer pour nos Français. Il y en aura deux sur le court Philippe Chatrier cet après-midi. La première sera Caroline Garcia, opposée à la tête de série numéro 3 Elina Svitolina. Dans la foulée, Hugo Gaston sera opposé au double-finaliste en titre porte d’Auteuil, l’immense Dominic Thiem, à qui les gauchers qui envoient du bois ne réussissent guère à Roland. On dit ça, on dit rien. On n’oubliera pas de jeter un œil aux matchs probablement expéditifs des deux têtes de série numéro 1, Nadal et Halep ainsi qu’au choc de la jeunesse entre Zverev et Sinner.

>> Rendez-vous à 11h pour le début du live