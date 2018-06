Roland-Garros: Vainqueurs de Grand Chelem d'un côté, bizuts de l'autre... Le programme du 8 juin

Nadal va encore mettre des gros coups de tatane — SIPA

Les favoris en lice

Il n'y a qu'un favori à Roland-Garros donc ça nous facilite la tâche. Rafael Nadal devra se défaire du seul autre vainqueur de Grand Chelem encore présent à Paris en la personne de Juan Martin del Potro, lequel comptera sur le soutien des nombres hinchas argentins ayant fait le déplacement. Pas sûr que ça suffise, mais jusqu'ici ça lui a bien réussi. De l'autre côté, Dominic Thiem devra se défaire de l'inattendu Marco Cecchinato. La pression sera à 100% sur les épaules de l'Autrichien, attendu en finale pour un duel au sommet avec Rafa.

Le match à suivre

On serait tenté de dire Rafa-Del Potro mais on ne peut pas ne pas avoir envie de suivre les aventures de Cecchinato. Un Goffin diminué en huitièmes, un Djoko très moyen en quarts... Peut-il le faire contre un Thiem tout frais et aérien depuis le début de la quinzaine? C'est une autre histoire. Et c'est précisément ce qui nous donne envie d'aller voir le match.

Le tweet

Habemus finale dame! Ce sera Simona Halep contre Sloane Stephens. La Roumaine est favorite mais aussi maudite en finale de GC, ce qui laisse toutes les chances à l'Américaine de remporter son deuxième trophée majeur.

Sloane #Stephens to meet Halep for French Open title! 🤗



Like at the US Open final, she beats her fellow American Madison Keys 6-4 6-4 to reach Paris last round #RG18 pic.twitter.com/ZvyWfQvodS — We Are Tennis (@WeAreTennis) June 7, 2018

La météo

Temps encore très variable avec des éclaircies, des nuages et même des pluies éparses. Côté températures, il fera assez lourd et on n'exclut pas (enfin Météo France, nous on n'y connaît rien) que l'orage gronde en fin d'après-midi.

Le prono de la rédaction

Il y aura au moins un Européen et un hispanophone en finale de Roland-Garros chez les hommes. De rien.