Roland-Garros: «On peut changer de sujet?»... Halep ne veut plus parler de ses défaites en finale de Grand Chelem

Ca commence à devenir une habitude, Simona Halep est en finale de Roland-Garros — CHINE NOUVELLE/SIPA

De notre envoyé à Roland-Garros,

On aimerait bien voir Simona Halep soulever son premier trophée du Grand Chelem, dimanche. Déjà, parce qu’elle joue super bien. L’ancienne lauréate du tournoi, Garbiñe Muguruza - battue 6-1, 6-4 en 1h32 - en sait quelque chose. Ensuite, parce que la numéro 1 mondiale mérite mieux que le statut de perdante magnifique en finale de Grand Chelem. Pour le moment, ça lui est arrivé trois fois, dont deux à Paris. Une spécialité dont la Roumaine se passerait bien de parler. En conférence de presse d’après-match, elle va jusqu’à couper la parole à un journaliste en se marrant. « On peut changer de sujet, s’il vous plaît ? », a-t-elle demandé. L’assistance s’esclaffe.

Simona Halep est en finale de Roland-Garros pour la 3e fois ! La Roumaine domine Garbiñe Muguruza en deux sets secs (6-1, 6-4) #RG18 pic.twitter.com/LSkvcDVXLI — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) June 7, 2018

Pour le reste, tout va bien pour Simona. « Je suis contente que le plan de jeu que j’avais mis en place ait bien fonctionné. J’arrive en finale détendue, j’ai plus d’expérience », a déclaré la double finaliste à Paris, qui refroidit quiconque lui parle de son statut de favorite. « Dans le tennis, on ne sait jamais. » Surtout avec une joueuse qui a du mal avec les finales majeures. Un succès dimanche lui serait doublement profitable : la Roumaine prendrait le large au classement WTA et se libérera d’un poids dans l’optique de la suite de sa carrière. Mais à quel point ? « Je vous le dirai samedi si je gagne. » Le rendez-vous est pris.