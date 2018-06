Plein de Français aujourd’hui à Roland-Garros mais rassurez-vous, ça ne devrait pas durer. Cette surpopulation tricolore est en plus tout à fait artificielle : la journée d’hier ayant été interrompue à 19h15, Monfils et Pouille vont devoir finir leurs matchs en ce samedi ensoleillé. Ajoutez à cela Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Caro Garcia et vous obtenez une bonne (over) dose de Bleus. Sinon, ça va cogner fort avec Del Potro, Cilic, Sharapova, Pliskova, Halep et j’en passe. Vous verrez bien de toute façon en restant sur ce live, le meilleur qui soit sur Roland-Garros.

>> Allez, c’est parti. Et soyez bons dans les commentaires. Comme toujours.