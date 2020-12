Les joueurs du PSG rejoignant les vestiaires du Parc — Francois Mori/AP/SIPA

Le match entre le PSG et Basaksehir reprendra mercredi à 18h55 au Parc des Princes avec un tout nouveau corps arbitral. Après son interruption mardi​ pour des propos racistes du quatrième arbitre, la rencontre sera cette fois arbitrée par le Néerlandais Danny Makkelie.

L'UEFA​ avait annoncé mardi qu’elle allait changeait d’arbitres, une décision inédite, sous la pression d’une polémique grandissante autour de ceux initialement désignés. Les joueurs ont décidé de quitter la pelouse à la 14e minute, pour protester contre des propos du quatrième arbitre roumain Sebastian Coltescu. Celui-ci a désigné avec le terme « negru » (« noir » en roumain) l’entraîneur assistant du club turc Pierre Achille Webo, auprès de l’arbitre principal Ovidiu Hategan qui, dans la foulée, a expulsé le Camerounais pour protestations.

Déjà au sifflet pour PSG-Leipzig

Après des minutes de discussions entre joueurs et membres de l’encadrement des deux clubs, il est vite apparu que la rencontre ne pouvait reprendre sans le remplacement de Sebastian Coltescu. « On ne peut pas jouer avec un arbitre pareil », a lancé la star du PSG Kylian Mbappé à Ovidiu Hategan, dans des propos captés par le diffuseur RMC.

Dans la nuit, l’UEFA a officialisé la désignation de l’expérimenté Danny Makkelie, âgé de 37 ans, qui compte 26 matchs de C1 au compteur, dont celui entre le PSG et le RB Leipzig du 24 novembre dernier (1-0). Il est assisté par le Néerlandais Mario Diks et le Polonais Marcin Boniek. Le Polonais Bartosz Frankowski occupe lui la fonction de quatrième arbitre. Les Italiens Marco di Bello et Maurizio Mariani restent eux en tant qu’assistants à l’arbitrage vidéo (VAR).