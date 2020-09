Florenzi joue à Rome depuis 2012 — Nicolò Campo/Sipa USA/SIPA

Le Paris Saint-Germain est sur le point d’enregistrer un renfort au poste de latéral droit, dossier que l’on sait depuis longtemps sensible à Paris et un peu plus depuis que le pauvre Kehrer s’est fait malmener en finale de la C1 contre le Bayern. Selon une information de Sky Italia confirmée par RMC Sport, le PSG a jeté son dévolu sur Alessandro Florenzi, 29 ans.

Le Romain, prêté l’année dernière en Liga du côté de Valence devrait également atterrir dans la capitale sous forme de prêt avec option d’achat. Son contrat chez la Louve, où il est arrivé en 2012, expire en juin 2023. Il est attendu ce week-end à Paris pour une visite médicale.