Le PSG moins amputé que prévu face à l'OM dimanche ? — FRANCK FIFE / AFP

Les supporters Marseillais se faisaient un plaisir d’imaginer Jesé en pointe dimanche soir lors du Classique PSG-OM, ils auront peut-être Neymar… En effet, alors que les joueurs parisiens tombent comme des mouches à cause du Covid-19 et que Thomas Tuchel pensait être amputé de sa grande armée (Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Icardi, Navas, Mbappé), le coach allemand pourrait finalement compter sur certains éléments.

Selon RMC, qui tient son information d’une « source proche de la Ligue de Football Professionnel », Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar devraient être du match dimanche au Parc des Princes puisque ceux-ci auraient déclaré leurs symptômes au PSG et à la Ligue avant le 30 août. Or, le protocole mis sur pieds par la Ligue prend en compte la date de déclarations des premiers symptômes et non celle de la notification des tests PCR.

Les stars à court de rythme

Pour la LFP, un joueur testé positif au Covid-19 doit être isolé pendant huit jours à partir du lendemain de la déclaration des symptômes aux instances. Ce à quoi s’ajoutent sept jours d’entraînement individuel avant de retrouver le groupe. Partant de là, le trio de joueurs cité plus haut pourrait revenir dans l’effectif un jour ou deux avant le déplacement à Marseille. Toujours selon RMC, un quatrième joueur (Icardi, Navas ou Marquinhos) pourrait lui aussi réintégrer le groupe d’ici là.

C’est seulement une demi-bonne nouvelle pour le PSG puisque si ces joueurs faisaient leur retour, ils seraient forcément à court de rythme, n’ayant participé à aucun entraînement collectif. Finalement, les Marseillais verront peut-être Jesé aligné d’entrée, pour leur plus grand bonheur à n’en pas douter.