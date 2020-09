Mbappé positif au Covid-19 — AFP

La liste s’allonge. Après Pogba, Aouar et Mandanda, c’est au tour de Kylian Mbappé. On apprend ce lundi soir que l’attaquant du PSG et des Bleus a été testé positif au coronavirus. Forfait avec l’équipe de France pour le prochain match, mardi contre la Croatie (au stade de France, 20h45), il le sera également avec le club parisien pour les prochaines rencontres de Ligue 1 : Lens/PSG et PSG/OM.

Kylian Mbappé a été placé à l’écart après la réception des résultats, à l’issue de l’entraînement lundi, avant de regagner son domicile dans la soirée.

Deux premiers tests négatifs

Le joueur avait été testé une première fois, comme l’ensemble des joueurs avant de rejoindre la sélection tricolore. Le résultat avait été négatif, comme celui du test passé mercredi à la demande de l’UEFA mercredi avant le match Suède-France.

L’attaquant est par ailleurs le septième joueur positif au Covid-19 de l’effectif parisien, particulièrement affaibli à quelques jours de son entame de championnat et du « classique » face à l’OM.