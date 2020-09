Didier Deschamps s'est dit globalement satisfait du match des Bleus en Suède samedi soir. — Joel MARKLUND / POOL / AFP

Dire que l’équipe de France nous avait manqué est un fait, dire qu’on s’est ennuyé sec samedi soir pour la rentrée des Bleus en Suède en est un autre. Vainqueurs 1-0 à Solna, dans la banlieue de Stockholm, grâce à un but de Kylian Mbappé pour ce premier match de Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps ont fait le service minimum. Pourtant, vu le contexte actuel lié au Covid-19, « identique pour tout le monde », dixit le sélectionneur, celui n’a pas voulu se montrer trop critique envers ses joueurs.

« Evidemment, tous les joueurs ne sont pas au mieux de leur forme, a prévenu DD après la rencontre. On a eu une semaine pour préparer ce match-là face à une bonne équipe suédoise. On n’a pas dominé totalement notre sujet, en deuxième période on a eu moins de maîtrise. C’est lié à la condition athlétique. On a été sérieux, appliqués, en revanche on est capable de faire mieux offensivement. »

Il faut du temps

Pour le boss tricolore, cette timide rentrée s’explique aussi par la mise en place d’un nouveau système de jeu (en 3-4-1-2), seulement testé une seule fois, li y a presque dix mois en Albanie lors de la dernière victoire française (2-0). « Forcément ça demande du temps, des automatismes, avec un système différent avec ses avantages et ses inconvénients, expliquait ainsi Deschamps en fin de soirée samedi. Avec le ballon on doit être capable de faire mieux. L’état d’esprit est là, tout le monde était concerné. Je suis satisfait compte tenu de la situation des uns et des autres, avec des joueurs qui sortent de 3 ou 4 semaines de vacances. Les joueurs puisent dans leurs efforts et ils ont été récompensés. On ne peut pas dire qu’on a fait un match brillant, mais sérieux et appliqué. »

Au micro de M6, Hugo Lloris réclamait lui aussi un temps d’adaptation : « Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes, on ne va pas s’adapter à ce système du jour au lendemain, il faut continuer à travailler, on n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer, la plupart des joueurs n’étaient pas présents en Albanie. C’est plus facile de travailler quand il y a les résultats et les points pris. » On espère quand même voir autre chose face à la Croatie, mardi soir au Stade de France.