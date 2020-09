Suède - France EN DIRECT : Les Bleus font leur retour en Ligue des nations avec Rabiot et Upamecano titulaires...

Revoilà l’équipe de France ! Des mois, des années, des siècles qu’on n’avait pas l’occasion de voir nos Bleus fouler une pelouse. Ce sera chose faite dans quelques minutes en Suède, où les champions du monde lancent leur campagne de Ligue des nations dans un groupe extrêmement relevé où l’on retrouve les champions d’Europe portugais, la Croatie et donc les Suédois. On compte sur une victoire d’entrée pour les hommes de DD qui ont un peu loupé leurs premiers pas dans cette toute jeune compétition l’année dernière en échouant à se qualifier pour le final four au profit des Pays-Bas, finalistes contre le Portugal.

>> Début du live vers 20h30, coup d’envoi à 20h45