Guingamp-PSG EN DIRECT: Réveillé par le duo Neymar-Mbappé, Paris égalise déjà... Suivez le match...

Il fait beau, il fait chaud et Kylian Mbappé fait son retour sur les pelouses de Ligue 1. Que demander de plus ? Rien. Le Paris Saint-Germain réalise son premier déplacement de la saison au Roudourou contre Guingamp - qui était déjà son premier match à l’extérieur l’an passé. On espère y retrouver le duo Neymar-Mbappé, à défaut de pouvoir retrouver la MCN au complet, et on est curieux de voir à quel niveau va revenir notre cher champion du monde. Pour le reste, rien de spécial, Paris part archi-favori et les Bretons vont devoir sortir le match de leur vie pour justement rester en vie. Mais s’il y a bien un moment dans l’année où tout est possible, c’est en tout début de championnat.

>> Rendez-vous à 16h45 pour lancer ce live