Mondiaux de natation EN DIRECT : Le relais français au pied du podium en 4x100m 4 nages pour finir... Suivez la journée avec nous

09h30 : Yo les plongeurs

Dernier jour des Mondiaux de Fukuoka ce dimanche, et on n'allait pas vous laisser partir comme ça. On ne va pas vous le cacher, les chances de podium sont minces côté français, mais quand même, elles existent. On poussera fort derrière le relais 4x100m quatre nages messieurs, emmené par nos champions du monde Léon Marchand et Maxime Grousset. Les dames peuvent y croire aussi, avec Pauline Mahieu, Charlotte Bonnet, Marie Wattel et Lison Nowaczyk pour nous faire vibrer. On suivra aussi attentivement la perf de David Aubry en finale du 1.500 m nage libre.

>> Vous avez le programme, on se retrouve ici-même à partir de 13 heures pour la der'...