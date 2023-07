Mondiaux de natation : Grousset apporte une nouvelle médaille à la France, Popovici déjà à l'heure… Revivez la deuxième journée avec nous

11h : Salut la France !

Bienvenue pour ce nouveau live en direct (ou presque, à quelques milliers de km près) de Fukuoka avec les championnats du monde de natation. Après la magnifique journée d'hier et la démonstration de Léon Marchand, les Bleues et Bleus ont encore de quoi espérer de la médaille aujourd'hui. On suivra notamment Marie Wattel, engagée sur 100 m papillon, et Maxime Grousset, sur 50 m papillon.

>> Rendez-vous à 13 heures pétantes pour suivre le début des épreuves