En 1 min 7 sec 71/100e, Charlotte Bonnet a battu son propre record de France du 100 m brasse, mardi dès les séries des Championnats de France de natation à Rennes. Bonnet a enlevé cinq centièmes à son précédent record qu’elle avait établi en mars, en finale du Giant Open de Saint-Germain-en-Laye. « Je n’avais pas de stratégie particulière, juste essayer de bien me placer et ne pas mettre trop d’énergie », a déclaré la nageuse de 28 ans. « Et en fait ça a bien répondu donc je suis contente. »

Un changement salvateur

Après s’être quasi exclusivement consacrée au crawl depuis le début de sa carrière, Bonnet s’est tournée l’an dernier vers la brasse, un changement qui lui réussit. Elle avait décroché lundi le titre de championne de France du 200 m brasse et s’élancera vendredi sur le 50 m de la spécialité.