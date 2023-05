Un drame a eu lieu dimanche lors de la 12e édition de l’Ironman 70.3 d’Aix-en-Provence. L’organisation de ce triathlon a en effet officialisé dans la soirée le décès d’un athlète amateur.









« Nous sommes profondément attristés de confirmer le décès d’un participant pendant la partie natation de l’Ironman, a ainsi écrit sur Facebook la direction de cette épreuve de triathlon. Nous partageons notre plus grande compassion avec la famille et les amis de l’athlète et nous continuerons à leur offrir notre soutien dans cette période très difficile. »









Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas survécu au 1,9 km de natation se déroulant sur le Lac de Peyrolles (Bouches-du-Rhône), pour des raisons non dévoilées par les organisateurs. Cet Ironman se compose ensuite de 90 km à parcourir à vélo, avant de conclure avec 21,1 km de course à pied, pour un total de 113 km. Cette édition 2023 a été remportée à Aix-en Provence par le Français Dylan Magnien (en 3h50'59'') et par l’Anglaise Emma Pallant Browne (en 4h17’30'').