Marc Marquez, qui a lourdement chuté dimanche matin lors du « warm up », la séance d’échauffement précédant le Grand Prix d’Allemagne de MotoGP, ne disputera pas la course dont le départ sera donné à 14H00, a annoncé son équipe Honda. « Marc Marquez a choisi de manquer le Grand Prix d’Allemagne après avoir subi une chute au virage 7 lors du warm up », couru dans la matinée, a indiqué l’équipe japonaise dans un communiqué, à moins d’une heure du départ de la septième manche de la saison.

Petite fracture au doigt

L’Espagnol, passé par-dessus le guidon de sa Honda lancée à pleine vitesse lors du warm-up, est apparu complètement sonné après sa chute, restant plusieurs minutes au côté des commissaires, le temps de retrouver ses esprits. Il a ensuite rejoint son garage en boitant. Le sextuple champion du monde de la catégorie « a une très petite fracture au niveau du premier doigt de la main gauche. Il a été déclaré APTE », avait dans un premier temps indiqué le MotoGP sur ses réseaux sociaux.

Considéré comme le roi du Sachsenring - jamais un pilote ne s’y est autant imposé que lui - Marc Marquez aurait certainement voulu mettre fin ce week-end à un triste record personnel de plus de 600 jours sans victoire. Peine perdue pour le sextuple champion du monde de MotoGP, qui a connu un week-end cauchemardesque entaché par cinq chutes. L’Espagnol, en difficulté sur sa Honda, devait s’élancer 7e sur la grille, loin derrière le poleman italien Francesco Bagnaia (Ducati), leader au championnat.