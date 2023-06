Un retour aux sources plein d’attentes. Peugeot-Sport fait son retour pour le centenaire des 24 Heures du Mans, qui ont lieu ce week-end sur le circuit de la Sarthe, dix ans après sa dernière participation à la plus célèbre course d’endurance. Le constructeur français engage deux 9x8, sa voiture au concept sans aileron, la numéro 93 sera pilotée par le trio Paul Di Resta, Mikkel Jensen et le français Jean-Eric Vergne tandis que la numéro 94 accueillera James Rossiter, Gustavo Menezes et Loïc Duval. Le vainqueur de l’édition 2013 se confie à 20 Minutes avant ce grand retour de Peugeot au Mans.

Que représentent les 24 Heures du Mans pour Peugeot-Sport ?

Les 24 Heures du Mans, c’est un peu l’événement spécial de ce programme, et forcément c’est un objectif important pour l’équipe, pour la marque. Il faut s’y préparer au mieux, il y a beaucoup de concurrence et beaucoup d’attente. Plus on s’en approche et plus on sent la pression monter.

Quels sont les avantages et les inconvénients du concept de la 9x8 sans aileron arrière ?

Je ne ressens pas vraiment de différence par rapport au concept. Je n’y vois aucun désavantage sur le papier en tout cas, je retrouve mes sensations comme dans un prototype, la voiture se comporte très bien. En ressenti, en comportement, qu’il y ait un aileron, ou pas, on ne le sent pas. C’est surtout le poids, ce sont des voitures très lourdes, là on ressent une différence. La voiture est très bien née.

Qu’est-ce qui va être le plus important pour Peugeot-Sport lors de ces 24 Heures du Mans ?

Ce qui est surtout important pour nous, pour ce premier rendez-vous au Mans, c’est d’avoir une fiabilité qui nous permet de faire la course sans problème majeur. C’est le plus important dans cette discipline, trouver la fiabilité le plus rapidement possible. Au-delà de comment la voiture se comporte et du ressenti du pilote, il faut qu’elle fasse des tours. Au niveau de la performance et du comportement, on a avancé, il y a toujours du développement qui est fait. Mais encore une fois, l’élément principal, c’est la fiabilité.





La Peugeot 9x8 numéro 95 pilotée par Loic Duval, Gustavo Menezes et Nico Mueller lors des 24 Heures du Mans. - Couesme Jean Luc





Comment vous situez-vous par rapport à vos adversaires ?

Toyota est leader, forcement c’est celui qu’on imagine gagner avec son expertise et son expérience. C’est déjà leur deuxième hypercar. Ferrari a fait du bon boulot, je pense que c’est l’équipe qui a le plus testé. Nous, on se situe plus ou moins avec Porsche. Mais oui, on sera plus à même de gagner les 24 Heures l’année prochaine que cette année, c’est très compliqué.

Il y a de nouveaux constructeurs, donc plus de concurrence, mais c’est ce qui redynamise aussi la discipline…

L’objectif est dur, élevé, mais très sexy. On a la chance d’être acteur dans une aire dorée. On le sent chez Peugeot-Sport, on le sent dans le groupe, entre nous les pilotes, sur la vente de billets pour Le Mans. On le voit avec tous les constructeurs qui arrivent et l’année prochaine, il y aura encore de nouveaux. On a quelques belles années qui arrivent.

Quels sont vos objectifs sur cette saison 2023 ?

Plusieurs podiums, c’est plus l’objectif. Avoir des courses propres sans problème techniques, c’est important. Prendre beaucoup de plaisir et travailler pour être capable sur un tour en vitesse pure, de ne pas passer à côté, du côté pilote et mécaniciens, mais aussi en stratégie. On est un team qui est jeune, l’équipe a été restructurée, on reste une équipe jeune il y a plein de choses à mettre en place. Il va falloir rattraper le retard sur Toyota.

Que vous ont apporté les premières courses de la saison ?

Elles nous ont permis de développer la voiture, et de se développer en tant qu’équipe, c’est important. Il faut éviter les tensions, se connaître les uns les autres. Créer une alchimie entre coéquipiers. On s’entend tous très bien, donc c’est agréable.